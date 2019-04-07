شاهد.. انفجار ضخم في مبنى وسط العاصمة الفرنسية باريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، انفجار ضحم في مبنى بوسط العاصمة، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء والحماية المدنية للتعامل مع الحريق الكبير الذى اندلع داخل المبنى.
وخلال محاولة السيطرة على الحريق من قبل قوات الإطفاء وقع انفجار ضخم هز أركان المنطقة، قبل أن يتمكن رجال المطافئ من إخماد الحريق فى النهاية والسيطرة
ولم تصدر بعد أى بيانات رسمية حول طبيعة الحادث أو أسبابه أو سقوط ضحايا بسببه، فيما تواصل السلطات المعنية فى باريس التحقيق فى الحادث، وذلك وفق وسائل إعلام فرنسية.
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