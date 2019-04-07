كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث الجيش الليبي: رئيس حكومة الوفاق لم يكن شريكا من أجل السلام بل ذهب إلى تركيا وقطر ليقابل الإخوان الإرهابية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري لسكاي نيوز عربية، الأحد، إن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لم يكن شريكا من أجل السلام في ليبيا بل ذهب إلى قطر وتركيا ليقابل الإخوان الإرهابية، ولم يقدم أي تنازلات أو خطوات إيجابية لحل الأزمة الليبية.

وأوضح أن معركة طرابلس ستكشف حقيقة دور السراج الذي لم يكسب أية شرعية من قبل البرلمان الليبي، وقال "نحن سعداء بالمعركة الحالية ليقف العالم على حقيقة السراج وحقيقة من يقف خلفه في إدارة الأمور في ليبيا".

وأكد المسماري، عن سير العمليات العسكرية في طرابلس، أن العمليات لا تزال في بدايتها منذ انطلاقها قبل 72 ساعة، مضيفًا: "العمليات تسير بشكل ممتاز.. دخلنا أحياء المدينة من الجنوب والجنوب الغربي، وهناك اشتباكات قوية والمليشيات تحاول استعادة طريق أم وادي الربيع، وهو من أهم الطرق الاستراتيجية، نحن نتقدم في 7 محاور الآن".

وأشار متحدث الجيش الليبي، أن الجيش لن يستخدم السلاح الجوي والأسلحة الثقيلة في معركة طرابلس حفاظا على أرواح المدنيين والممتلكات، وقال "هذا مقيد جدا.. لكن لدينا قوة ضاربة من العمليات الخاصة لم تدخل المعركة بعد ولديها تدريب عال جدا في القتال داخل المدن.. الهجوم يسير بشكل ممتاز".

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ولفت إلى استرجاع الجيش لعدة مناطق ومحاور استراتيجية حول مطار طرابلس الدولي، إضافة إلى منافذ غربي العاصمة، وكذلك المحاور التي تربط العاصمة بمناطق الجنوب وجنوب شرق.

وكان السراج قد دعا في كلمة متلفزة إلى التصدي للقوات التي تتقدم نحو طرابلس، معتبرا تحرك الجيش الوطني "انقلابا على التفاهمات التي جرت في السابق من أجل إنهاء الأزمة السياسية".

ويأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش تقدمها داخل طرابلس ضمن العملية العسكرية الواسعة "طوفان الكرامة" التي أطلقتها، الخميس، لتحرير العاصمة من الميليشيات المسلحة.

وقال اللواء أحمد المسماري، السبت، إن هدف العملية في طرابلس ينحصر في تأمين العاصمة وتحريرها من الميليشيات الإرهابية.

ولفت المسماري في مؤتمر صحفي، إلى أن هناك تدابير لحماية المدنيين وعدم استخدام القوة المفرطة في عملية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة من الميليشيات الإرهابية.