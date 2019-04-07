كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. أبو الغيط يشارك في افتتاح مقر البرلمان العربي للطفل بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في حفل الافتتاح الرسمي لمقر البرلمان العربى للطفل بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم،الأحد، والذي يعقد تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، وصاحب مبادرة إنشاء البرلمان العربي للطفل.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن أبو الغيط وصل أمس، إلى دولة الامارات للمشاركة في الحفل، مضيفا أن مشاركة الأمين العام في هذا الحدث تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه بتعزيز دور آليات العمل العربي المشترك ودعم المبادرات الجديدة التي من شأنها تحقيق المزيد من التقارب بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

وأشار إلى ما يمكن أن يلعبه البرلمان العربي للطفل في هذا الصدد من دور هام في تحقيق التنشئة السياسية المناسبة للأجيال الجديدة، وإكسابهم ثقافة الحوار الهادف والبناء، وبما يثري من النقاشات الدائرة على الساحة العربية حول قضايا النشء وحقوق الطفل.