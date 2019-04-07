كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. متحدث الجيش الليبي: تجاوزنا مرحلة التصريحات وعملية "طوفان الكرامة" مستمرة في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن عملية "طوفان الكرامة" في طرابلس مستمرة، وتجاوزنا مرحلة التصريحات.

جاء ذلك ردا على كلمة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج ، تعقيبا على العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.

وأضاف المسماري ، في تصريح خاص لفضائية "الحدث" الليلة ، أننا حسمنا قرارنا مع السراج والكلمة ستكون في المعركة، والسراج تحاشى دائما التوقيع على أي اتفاق مع المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي ، لم يعد بإمكاننا الصبر أكثر من ذلك على مراوغات السراج"، مؤكدا أن العملية العسكرية مستمرة وستكون معركة هامة ومصيرية.

وكان اللواء أحمد المسماري، قد أكد خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن هدف الجيش الليبي تأمين العاصمة طرابلس وتجنب توسيع رقعة المعارك.