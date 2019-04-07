كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: مجموعة السبع متفقة باستثناء قضيتي إيران وفلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، السبت، إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع اتفقوا إلى حد بعيد حول سلسلة من القضايا خلال اجتماع دام يومين- بحسب سكاي نيوز عربية.

ولكن لو دريان قال إنهم لم يتمكنوا من تجاوز الخلافات فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي وكيفية التعامل مع إيران.

Advertisements

وأضاف: "رغم نسمات الهواء في دينار لم نستطع التغلب على بعض خلافاتنا" مشيرا إلى مدينة دينار في غرب فرنسا حيث عقد اجتماع دول مجموعة السبع.

وتابع في ختام الاجتماع: "أعتقد أن المحادثات كانت بناءة وسارة في الأجواء و(القضايا) الأساسية".

وقال لو دريان إن الفصائل المتنازعة في ليبيا بحاجة لضبط النفس، وإنه ينبغي على الليبيين القبول بمسعى تدعمه الأمم المتحدة لتحقيق السلام.