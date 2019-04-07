كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طيران التحالف يقصف بـ4 غارات موقعا حوثيا جنوب صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذ طيران التحالف العربي، اليوم السبت، غارات على ضواحي العاصمة صنعاء تابع للحوثيين وسط اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن أربع غارات على جبل جربان في قرية عَمِد بمديرية سنحان جنوب العاصمة صنعاء، وسط تحليق مستمر.

وأضاف أن الغارات استهدفت مواقع في الجبل الذي تتخذه جماع "الحوثيين" موقعاً عسكرياً ومخزناً للأسلحة.

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وفي وقت سابق اليوم، قصف طيران التحالف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية بأربع غارات، استهدفت ثلاث منها مديرية كتاف شرق صعدة، فيما تعرضت مديرية باقم شمال صعدة إلى غارة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن منذ 26 مارس 2015، ينفذ عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.