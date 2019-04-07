كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني: مقتل 80 من مليشيا الحوثي الإرهابية في تقدم جديد لقواته بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش اليمنى، إحراز قواته فى شمالى محافظة الضالع، جنوب اليمن، تقدما فى القتال الذى يخوضه ضد مليشيا الحوثى الإنقلابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن مصدر عسكرى يمنى إن وحدات من الجيش اليمنى مدعومة، بقوات من الحزام سيطرت على حصن شداد الإستراتيجى والجبال المجاورة له شمال منطقة مريس.

وأضاف المصدر العسكري اليمني، أن 80 عنصرًا من مليشيا الحوثى الإرهابية لقوا مصرعهم فى المواجهات، إضافة إلى خسائر فى العتاد الحربى للمتمردين، من بينها، ثلاثة عربات قتالية ودبابة وعربة BMB ومخزنا للذخيرة والأسلحة.