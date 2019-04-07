المتحدة الوطنية المصرية وقبائل ليبيا يؤكدان دعمهما لحفتر

أكدت المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان المصرية والمؤتمر العام لشباب القبائل والمدن والقري الليبية، على دعمهما للمشير "خليفة حفتر" القائد العام للقوات المسلحة الليبية.

وأوضح المهندس "ناصر الافي" رئيس المؤتمر العام لشباب القبائل والمدن والقري الليبية، أن الجيش الليبي الوطني يسطر اسمه في التاريخ لمحاربة الإرهابيين، الذين سرقوا ثروات الشعب الليبي وسيطروا علي كل أركان الدولة بطرابلس بمعاونة الحكومة الإخوانية .

وأضاف المستشار "محمد عبدالنعيم" رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان أن مصر لا تتراجع عن دعمها لأي دولة من دول الجوار وحربها علي الاٍرهاب.

وأشاروا خلال بيان مشترك بينهما أن الشعب الليبي الشقيق من حقه أن يعيش حياة كريمة ولابد أن يتكاتف العالم للحرب علي الاٍرهاب، ولا يحق لأي دولة التدخل في شئون دولة تدافع عن نفسها في حربها ضد الاٍرهاب.