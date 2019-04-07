شكرا لقرائتكم خبر عن «أوراق قطر» يكشف تمويل الدوحة لـ«إخوان» أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

كشف تحقيق استقصائي فرنسي دفع مؤسسة قطر الخيرية «منظمة غير حكومية» لحفيد مؤسس «الإخوان»، طارق رمضان راتبا شهريا يقدر بنحو 35.000 يورو شهريا، وذلك ضمن صفحات كتاب «أوراق قطر»، الذي أماط اللثام عن دور الدوحة في تمويل جماعات الإرهاب والشبكات المرتبطة بـ«الجماعة» في قارة أوروبا.

وأورد الكتاب، بحسب صحيفة «لا بوينت» الفرنسية، أن قطر حولت مبالغ كبيرة إلى أوروبا لأجل دعم 140 مشروعا تابعا لتنظيم الإخوان الإرهابي، وبحسب مصدر، جاء في طيات الصفحات: دفعت الدوحة مبلغا يقدر بـ72 مليون يورو لفائدة جماعات إخوانية تنشط في سبع دول أوروبية، فيما وصلت 4.6 مليون يورو إلى منطقة واحدة فقط بفرنسا.

» أجور شهرية

واستفادت عدة شخصيات إخوانية من الدعم السخي للدوحة، إذ ظل حفيد مؤسس الإخوان، طارق رمضان، يحصل على أجر شهري يقدر بـ 35 ألف يورو مقابل لعب دور مستشار للمؤسسة.

وضمن مجموعة وثائق تضمنها «أوراق قطر» الاستقصائي للصحفيين الفرنسيين كريستين شينو، وجورج ملبرونو، نشر الكاتب ملبرونو، جزءا من وثائق جديدة حول دفع مؤسسة قطر الخيرية، راتبا شهريا لطارق رمضان، ضمن تغريدات على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: أصدر اليوم الخميس - الماضي - كتابنا «أوراق قطر - كيف تمول قطر، المساجد في فرنسا وأوروبا»، كاشفا في سياق التغريدات؛ عن شبكة واسعة لتمويل 140 مسجدا في أوروبا من بينها 22 في فرنسا، من قبل مؤسسة قطر الخيرية.

Advertisements

والمؤسسة تتبع لوالدة أمير قطر، وتتعاون بالتالي مع المدعو، رمضان، الذي سحب من حساباتها مبلغ 590 ألف يورو، قبيل أيام من اعتقاله بشبهة جرائم اغتصاب.

» دبلوماسية الإرهاب

وأشار «أوراق قطر» إلى أن دبلوماسيا بارزا في السفارة القطرية بباريس، وظف من قبل المؤسسة لدفع الملايين لتوفير الدعم للإخوان من أجل توسيع نفوذهم، ويتلقى بطبيعة الحال تعليماته من «عراب» الجماعة، المدرج ضمن قوائم الإرهاب، يوسف القرضاوي، عبر قنوات رسمية.

ويشير الكتاب، إلى أن مخابرات فرنسا كانت على علم بما يجري تحت النهر، وسبق أن حذرت في مخاطبة شديدة اللهجة «تنظيم الحمدين» من تقديم دعم مالي لما يعرف باتحاد المنظمات الإسلامية، وفي تلك المخاطبات طلب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من مسؤولي الدوحة ضمانات بشأن محاربتهم تمويل الإرهاب وعدم تقديمهم دعما سريا لأنشطة داخل بلاده.

وفي سياق ما سبق، شكك شينو، وملبرونو، في امتثال لطلب ماكرون، مرجحين مواصلة الدوحة سياستها الممولة لأذرع «الإخوان».