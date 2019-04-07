شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاجات السودان أمام قيادة الجيش للمرة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

اقتحم مئات المتظاهرين السودانيين، أمس السبت، بيت الضيافة الخاص بالرئيس عمر البشير وسط العاصمة الخرطوم، مرددين هتافات «جيش واحد شعب واحد».

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر دخول مئات المتظاهرين إلى داخل بيت الضيافة المجاور لمباني القيادة العامة للجيش السوداني. وكان الآلاف من المتظاهرين قد نجحوا في الوصول إلى مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم وإعلان اعتصام مفتوح أمامه، بعد أن سمح لهم الجيش بالخطوة، خاصة بعد تخطيهم الحواجز الأمنية التي وضعت في طريقهم في بادئ الأمر.

وبحسب دعوة «المهنيين السودانيين» التي اطلعت ”الخليج 365” عليها، طالب التجمع المحتجين بالاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش، مع التزامه بتوفير الغذاء ومياه الشرب للمعتصمين.

ولدى وصولهم إلى المجمع، دعا المنظمون المتظاهرين للمكوث خارج جدرانه المحصنة، وأفاد بيان للمنظمين «هذه لحظة تاريخية عظيمة وندعوكم لمواصلة الاعتصام في شارع القيادة العامة».

وأضاف: نحيي القوات المسلحة التي لم تتعرض للمتظاهرين ونأمل أن تنحاز لجانب الشعب اليوم.