شكرا لقرائتكم خبر عن باحث سياسي: 3 أسباب وراء تجاهل الإخوان انتهاكات الرئيس التركي أردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طه على، الباحث السياسى، أن جماعة الإخوان تشارك فى الانتهاكات التى يمارسها رجب طيب أردوغان ضد معارضيه، خاصة أن التنظيم يصمت بشكل كامل عن كافة أساليب القمع للنظام التركى فى تركيا، خاصة فى أوقات الانتخابات وهو ما حدث خلال انتخابات المحليات التى أجريت فى تركيا.

وأضاف الباحث السياسى، أن الإخوان صمتت عن كافة الخروقات التى مارسها النظام التركى فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة، حيث يعتبرون أن النظام التركى يعبر عن الإسلام، كما أنه يحمى قيادات الإخوان، وبالتالى تتجاهل الجماعة أى انتهاكات يمارسها النظام التركى بل تساعد عليها.

ولفت الدكتور طه على، إلى أن التنظيم الإخوانى يرى من بقاء النظام التركى بقاء لوجود التنظيم فى إسطنبول، كما أن الانتهاكات التى يمارسها أردوغان ضد معارضيه هى نفس الانتهاكات التى تمارسها الإخوان ضد معارضيها وبالتالى تبرر الجماعة تلك الانتهاكات.

Advertisements