شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف عمليات التخريب التى يقودها "تميم" لسرقة ثروات ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة "مباشر قطر"، التابعة للمعارضة القطرية، حجم التخريب الذى تمارسه قطر فى ليبيا، وحاولات تنظيم الحمدين استغلال حالة عدم الاستقرار التى تشهدها ليبيا لسرقة النفط الليبى .

وقال تقرير للقناة التابعة للمعارضة القطرية، إن أمير قطر تميم بن حمد واصل مشروع والده حمد بن خليفة فى استنزاف الدولة الليبية، حتى يتمكن من نهب ثرواتها عبر الجماعات الإرهابية.

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ولفت إلى أن تنظيم الحمدين لم يكتف بالتخريب والدمار الذي ألحقه بليبيا على مدار السنوات الماضية، بل لا يزال يواصل استهدافها، ويعمل على استمرار الفوضى والنزاعات المسلحة على أراضيها، حتى ينفرد بثرواتها الطبيعية، ويفقدها واحدة من أهم أوراقها الاقتصادية، في محاولة خبيثة تستهدف تدمير الدولة الليبية.

وأوضح تقرير القناة التابعة للمعارضة القطرية، أن محاولات تنظيم الحمدين التخريبية في ليبيا تستهدف المنطقتين الوسطى والشرقيةعلى نحو خاص، وذلك من خلال استهداف الحقول والمنشآت النفطية التي نجح الجيش الليبي في تحريرها خلال السنوات الماضية، بدءا من سبتمبر2016.