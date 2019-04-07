أنيسة حسونة تكشف تفاصيل الرد القاسى على برلمانى تركى أساء لمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النائبة أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، عن تفاصيل الدرس القاسى الذى أعطاه الوفد المصرى لرئيس الوفد التركى الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي وهو أيضا وزير الخارجية التركي السابق، خلال التواجد فى أحد المنتديات الدولية البارزة التي تبحث قضايا الشرق الأوسط الملحة، حيث كانت برفقة النائب محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، موضحا أنه حينما تجرأ هذا البرلمانى التركى على مصر بالحديث المسئ استمع إلى ما لا يرضيه قبل انسحاب الوفد المصرى من الجلسة.
النائبة انيسة حسونة خلال جولتها الخارجية
وقالت النائبة أنيسة حسونة، كان موقفا مشرفا لمصر كنت فخورة بالمشاركة فيه مع سيادة الوزير لإعطاء الصورة الحقيقة عن مصر وهذا واجبنا جميعا، موضحة أنه كانت فرصة سانحة للإستفادة من خبرته الرائعة ومشاهدة إحترام الحاضرين من كافة الشخصيات البارزة وخاصة وزير الخارجية الفنلندية المحترم المنحاز للنساء والعدالة الاجتماعية.
النائبة انيسة حسونة مع النائب البرلمانى محمد العرابى
وأوضحت النائبة أنيسة حسونة، التقينا أيضا فى طريق عودتنا بالسفير المحترم طارق عادل سفير مصر إلى المملكة المتحدة، مما أتاح الفرصة لتبادل الرأى فى ضوء خبراتهم الدبلوماسية الثرية.
النائبة أنيسة حسونة مع النائب محمد العرابى
النائبة أنيسة حسونة
جانب من جولة النائب محمد العرابى والنائبة أنيسة حسونة
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