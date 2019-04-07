مدير مشروع «سكن كريم»: 90% نسبة الفقر في قرى الصعيد

محمد طاهر ابو الجود

قال المهندس محمد هاشم، مدير مشروع «سكن كريم»، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، إن نسبة الفقر تزداد في بعض قرى الصعيد عن 90 %، مضيفًا: "البيانات الأولية نستمدها من قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة لوزارة التضامن".

ولفت خلال حديثه لبرنامج "اليوم وغدا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه تم بدء العمل في المرحلة الأولى والتي تشمل عدد كبير من محافظات الصعيد