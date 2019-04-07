الارشيف / اخبار العالم

وزيرة الصحة تعلن تفاصيل مبادرة الكشف عن سرطان الثدي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم التعاقد مع الأطباء والفريق الطبي الذي تم اختياره خلال الأسبوع الحالي، ليتم تدريبهم بدايةً من منتصف الشهر الجاري تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد مطلع شهر يوليو المقبل.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة اليوم برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لعددٍ من المنشآت الطبية للوقوف على جاهزيتها.

وأوضحت وزيرة الصحة ، أنه سيتم تخصيص دور بمجمع هيئات التأمين الصحي الجديد ليكون مركزاً لتدريب الأطباء ضمن مراكز التدريب الإقليمية التابعة لهيئة مقدمي...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة تعلن تفاصيل مبادرة الكشف عن سرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا