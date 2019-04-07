وزيرة الصحة تعلن تفاصيل مبادرة الكشف عن سرطان الثدي

كتب - أحمد جمعة:
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم التعاقد مع الأطباء والفريق الطبي الذي تم اختياره خلال الأسبوع الحالي، ليتم تدريبهم بدايةً من منتصف الشهر الجاري تمهيداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد مطلع شهر يوليو المقبل.
جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة اليوم برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لعددٍ من المنشآت الطبية للوقوف على جاهزيتها.
وأوضحت وزيرة الصحة ، أنه سيتم تخصيص دور بمجمع هيئات التأمين الصحي الجديد ليكون مركزاً لتدريب الأطباء ضمن مراكز التدريب الإقليمية التابعة لهيئة مقدمي...
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