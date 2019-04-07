أبرز التصريحات في 24 ساعة.. نقترب من تحقيق أهداف العملية العسكرية في طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، جلس مع الإخوان في طرابلس للتشاور معهم، ومن ثم ذهب إلى قطر للتفاوض مع أميرها تميم بن حمد، ومن ثم رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، أن المشير خليفة حفتر، أعلن الحرب علينا، ولهذا فنحن نرد بإعلان الاستنفار العام لمواجهته، وصرح وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي بن عبدالله، السبت بأنه يجب على الدول العربية العمل على تبديد مخاوف إسرائيل بشأن وجودها.

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