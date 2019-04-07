محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها تأكيد وزير الخارجية ساح شكري، ونظيره الروسي وسيرجي لافروف، السبت، أن البلدين يعملان من أجل التوصل إلى تسوية سلمية للأوضاع بالشرق الأوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: شكري ونظيره الروسي يؤكدان العمل من أجل تسوية الأوضاع بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.