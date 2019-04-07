طيران التحالف ينفذ غارات مكثفة على مخازن أسلحة الحوثي

استهدفت مقاتلات التحالف العربي بعدة غارات عسكرية مخازن أسلحة لميليشيات الحوثي في منطقة جربان بمديرية سنحان جنوب صنعاء، حسب ما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وأفادت مصادرنا بسقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر مليشيات الحوثي في غارات مكثفة لمقاتلات التحالف، استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا في مديرية حيران بمحافظة حجة غربي اليمن.

ونفذت المقاتلات أربع غارات جوية ودمرت

عربتين عسكريتين تابعتين للمتمردين في منطقة الحمراء جنوب شرق حيران وقرية الطينة شمال مزارع الجر بذات المديرية.

من جهة أخرى، قالت مصادر عسكرية إن عددا من القتلى والجرحى التابعين للمليشيا الإرهابية سقطوا في معارك مع القوات الحكومية في جبهة مُريس شمالي محافظة الضالع.

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واندلعت المواجهات عقب محاولة عناصر من المتمردين الحوثيين التسلل باتجاه مواقع الجيش اليمني في مناطق "وينان"، و"الحمراء"، و"صولان" ، و"القهرة" بمنطقة مريس.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين بينهم قيادات ميدانية. وقصفت قوات الجيش تعزيزات للمتمردين في طريقها إلى مناطق المواجهات، حيث تم تدمير دبابتين و عربة.

وكانت القوات الحكومية أطلقت أواخر الشهر الماضي عملية عسكرية، تمكنت خلالها من السيطرة على أجزاء واسعة شمال مديرية عبس وصولا إلى تخوم مزارع الجر غرب مركز المديرية.