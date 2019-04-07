بحضور السفير العراقي ونواب بالبرلمان.. الاحتفال بعيد الصحافة الكردية بالقاهرة

كتبت_ سمية عبدالمنعم وأمنية فؤاد

احتفل الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقاهرة مساء السبت بالعيد 121 للصحافة الكردية، بأحد فنادق المعادي.

حضر الاحتفال السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة ، وكوكبة من نواب مجلس النواب والصحفيين ونجوم المجتمع، وقدم الحفل الكاتب الصحفي حسين متولي.



بداية اكد سفير العراق أن الصحافة الكردية قد عملت في ظروف مختلفة منذ بدأت بالقاهرة على يد مختار مدحت، حيث كانت الصحافة الكردية بالعراق سجلا حافلا لاحداث مرت بالعراق،بصحفييها الرواد الذين عبروا عن تطلعات شعب العراق والشعب الكردي خاصة

والتي بدات بصدور اول صحيفة كردية عام 1889 ، وتمكنت الصحافة العراقية من التعبير عن الراي العام وايصال صوت المواطن لصاحب القرار بما يليق بالعراق وتجربته الديقراطية.

مردفا أن الصحافة العراقية مثلت منبرا للدول العربية وداعما وسندا للشعوب في مصاعبها عربيا واسلاميا.



فيما رحب شيركو حبيب المتحدث باسم الحزب الكردستاني بالقاهرة، بالسفير الجديد بالقاهرة ، متمنيا له التوفيق لتوطيد العلاقة بين الشعبين المصري والعراقي.

مؤكدا ان حفل اليوم بمناسبة مرور 121

عاما على ميلاد اول صحيفة كردية بمصر على يد مدحت بدرخان وكانت باللغة الكردية .فكانت مصر نقطة الانطلاق لكلمة الكرد للعالم .ثم تحدث شيركو عن فضل العائلة البدرخانية في نشاة الصحافة الكردية ، مؤكدا على تمتع الصحافة الكردية اليوم بالوعي وتشعب علاقاتها .

بينما اكد شيركو على فضل مصر في تبادل الثقافات واستيعاب الشعوب الاخرى فخلال العامين الاخيرين منذ افتتاح مكتب الحزب بالقاهرة ، قد شهدا تعزيز علاقاتنا بمصر بوجوه طيبة .

متمنيا التوفيق في العلاقات المصرية العراقية بوجه عام.

وفيما يخص دور الصحافة أكد شيركو على دور الصحافة في نبذ الخلافات والقضاء على الخلافات بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية.

مختتما حديثه بتقديم الشكر لمصر وحكومتها وصحيفة الهلال التي طبعت اول اعداد الصحيفة الكردية .

كما اثني شيركو على جيش مصر والتجربة الديمقراطية للرئيس السيسي في القضاء على الارهاب

وفي كلمتها قدمت الكاتبة والشاعرة فاطمة ناعوت تحية للشعب الكردي في تلك المناسبة الطيبة ، وللسفير العراقي .

موضحة ان حبها لكردستان مزدوج وذو شقين فعلى مستوى العرق أحترم الكرد وكتبت عنهم كثيرا وعلى المستوى الدولي أميل للعراق لانها تضرب في جذور الحضارة العريقة والتاريخ وكتابة السطور للاولى للتاريخ.

مضيفة ان الشعب الكردي اسهم في اثراء الثقافة المصرية والسينما المصرية .

Advertisements

واثناء الحفل كرم سفير العراق والسيد شيركو حبيب مجموعة من الصحفيين المصريين لمساهمتهم في تغطية الاخبار العراقية والكردية .

فتم تكريم كل من :

اسم الصحفي عبدالعزيز عطالله "الجمهورية"..لتحقيقاته في الشأن الكردي.

اسم الكاتب الصحفي حامد دنيا ،المخرج الكبير على بدرخان سليل عائلة بدرخان، العائلة التي اسست اول صحيفة كردية .

كما تم تكريم نقابة الصحفيين المصرية ممثلة في الصحفي ابراهيم ابوكيلة .

الكاتب الصحفي احمد سعد،الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت ،الكاتب الصحفي العراقي ابراهيم شريف.

تكريم اسم روزاليوسف .

كما تم تكريم كل من الصحفيين:

سمية عبدالمنعم الوفد، سوزان عاطف المصري اليوم،احمدابوهارون ..الاخبار،محمد عبدالمجيد الجمهورية،ابراهيم كمال الاهرام،.احمد العميد الوطن ،هايدي الدسوقى ،احمد حسن جريدة .،رضوى السيسي،احمد جمعة.،لمياء يسري،احمد عطية .



ثم قام شيركو حبيب بتقديم درع الحزب للسفير العراقي احمد الدليمي بمناسبة توليه مهامه بمصر.

ثم قدمت فرقة كردية الحانا كردية ومصرية تراثية مختتمة الحفل .