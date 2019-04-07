قائد يمني يكشف لـ"الوفد" أسرار التعاون مع أمريكا والتحالف ضد الحوثي

لا تزال الحرب الأهلية التي بدأت منذ 4 سنوت مستمرة، الوضع مضطرب في المناطق الشمالية، خاصة في مدينة الحديدة شريان الحياة للجماعة المسلحة المدعومة من إيران، وتلقى الجيش اليمني في حربه ضد الحوثي الدعم من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأوضح لواء ركن، فرج سالمين البحسني، "أن الولايات المتحدة الأمركية أيضًا ساعدت القوات اليمنية في حربها ضد التجمعات الإرهابية في البلاد".

وأضاف سالمين، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن التعاون مع واشنطن، يتمثل في الجانب الاستخباراتي والكشف عن البؤر الإرهابية في اليمن، من خلال الوسائل التكنولوجية المتطورة، وجمع المعلومات اللازمة، نافيًا أن يكون هناك دعم مادي من جانب الولايات المتحدة".

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واعتمد الجيش اليمني، على إعادة تدريب وتأهيل الشباب، كقوات نظامية في إطار القوات الشرعية في البلاد، للمساهمة

في الحرب ضد الإرهاب، بناء على توجهات من الرئاسة ووزارة الدفاع، بحسب ما أوضح المحافظ اليمني.

وتابع، "الجماعات الحوثية، لديها أساليبها للضغط على المواطنين في المنطقة الشمالية، من بينها الاتيان بأبناء المواطنين بالقوة من المدارس والزج بهم في ساحات القتال، واجبارالقبائل على تسليم أسلحتهم للمقاتلين".

واختتم اللواء فرج سالمين حديثه لـ"الوفد"، قائلًا "إن اليمن لديها الاستعدادات اللازمة للتصدي لهجمات الحوثي المتتابعة، ومن بينها بطارية صواريخ باتريوت، مؤكدًا أن تحرير المناطق الشمالية سيتحقق في لحظة ما، مهما طال الوقت".