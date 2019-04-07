رئيس وزراء باكستان يتهم الهند بإثارة هستيريا الحرب

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند بـ"إثارة هستيريا الحرب" وذلك بسبب مزاعم عن إسقاط الهند مقاتلة باكستانية من طراز "إف-16" خلال مواجهة بين البلدين في فبراير الماضي.

وأضاف خان أن الحقيقة هي السياسة الأفضل دائماً.

ونقلت مجلة (فورين بوليسي)، ومقرها الولايات المتحدة، عن اثنين من المسؤولين الأميركيين قولهما إن جميع مقاتلات "إف-16" الباكستانية موجودة، مما يناقض ما قالته القوات الجوية الهندية عن إسقاطها إحدى هذه المقاتلات.

وكتب خان، في تغريدة على "تويتر"، أن "الحقيقة تسود دوماً، وهي السياسة الأفضل دائماً".

وأضاف "سعي حزب بهاراتيا جاناتا للفوز في الانتخابات بإثارة هستيريا الحرب وادعاء إسقاط مقاتلة باكستانية من طراز إف-16 جاء بنتيجة عكسية بتأكيد مسؤولين أميركيين دفاعيين أيضاً أن الأسطول الباكستاني لا تنقصه مقاتلة من هذا الطراز".

وخاض البلدان النوويان معركة جوية إثر عبور مقاتلات هندية الحدود إلى باكستان لتهاجم ما يشتبه بأنه معسكر لمسلحين مناهضين لنيودلهي.

وأُسقطت طائرة هندية خلال المعركة وتم أسر قائدها بعدما قفز من الطائرة على الجانب الباكستاني من الحدود. وأفرجت إسلام آباد، لاحقاً، عن الطيار.

وقالت الهند إنها أسقطت أيضاً طائرة باكستانية وعرضت القوات الجوية قطعاً من صاروخ قالت إن مقاتلة باكستانية من طراز "إف-16" أطلقته قبل سقوطها.

وذكرت (فورين بوليسي)، في تقرير نشرته يوم أمس الخميس، أن اثنين من المسؤولين الدفاعيين الأميركيين المطلعين مباشرة على الأمر قالا إن عسكريين أميركيين أجروا إحصاءاً لمقاتلات "إف-16" الباكستانية ووجدوا أنها غير ناقصة.

ورفض بيزاي سونكار شاستري المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا اتهامات خان.