كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. لحظة وقوع انفجار ضخم داخل مبنى في باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع انفجار كبير، مساء السبت، في مبنى بوسط العاصمة الفرنسية باريس، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

الانفجار وقع خلال تعامل قوات الحماية المدنية مع حريق كبير، حيث إنه وفي أثناء مقاومتهم لألسنة اللهب، وقع انفجار ضخم هز أركان المنطقة، وتمكنوا في النهاية من إخماد النيران.

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ولم تصدر بعد أي بيانات رسمية حول طبيعة الحادث أو سقوط ضحايا.

وقال المتحدث باسم المطافئ، جابرييل بلاس، إن الحريق اندلع في مبنى سكني عند تقاطع شارع ماكدونالد وزقاق بيير مولاريه، مشيرًا إلى أن الشقق حديثة العهد.