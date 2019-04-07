كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير أممي يؤكد 90 ألف نازح شمال سوريا خلال شهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كدت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 90 ألف شخص خلال الشهرين الماضين بسبب العنف المتصاعد في "مناطق خفض التصعيد" شمالي سوريا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أمس الجمعة.

وقال دوغريك: "يشعر زملاؤنا في المجال الإنساني بالقلق إزاء استمرار ورود أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين بسبب الأعمال العدائية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا وحولها في شمال غرب سوريا"، وفق ما أوردت شبكة "شام" الإخبارية، اليوم السبت.

وأضاف "قُتل ما لا يقل عن 19 مدنياً وجرح عشرات في أعمال القتال داخل المنطقة منزوعة السلاح في محافظتي إدلب وحماة خلال اليومين الأخيرين".

وأردف "كما قتل 13 شخصاً وجرح 14 آخرون، بينهم نساء وأطفال، في غارات جوية على محافظة إدلب".

وتشكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي وريف حلب الغربي مناطق "خفض تصعيد" بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر 2017 بين تركيا وروسيا وإيران في العاصمة الكازخية.

ومنذ بداية العام الحالي، تزايدت هجمات قوات الأسد والميليشيات التابعة له على منطقة "خفض التصعيد" شمالي البلاد، وتسببت بمقتل وإصابة المئات من المدنيين.