كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد عسكري: أجهزة أمنية داخل طرابلس تنتظر اللحظة المناسبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد عسكري بارز في الجيش الوطني الليبي، السبت، إن هناك تواصلا مع عدد من الأجهزة الأمنية داخل مدينة طرابلس، وهي "تنتظر دخول الجيش إلي وسط المدينة" لتنضم إلى الجيش الوطني.

وقال آمر عمليات المنطقة الغربية في الجيش الليبي، عبد السلام الحاسي، لسكاي نيوز عربية إن "أغلب الأجهزة الأمنية الموجودة داخل طرابلس تنتظر اللحظة، التي يصل فيها الجيش إلى وسط العاصمة".

Advertisements

وذكرت مصادر لسكاي نيوز عربية أن مجموعة تابعة لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية في العاصمة طرابلس سلمت أسلحتها وعتادها للجيش الوطني في ضواحي المدينة.

وأشار الحاسي إلى أن "العمليات العسكرية مستمرة دون إسناد جوي لأننا نتحاشى إصابة أي مقدرات للشعب الليبي أو أي مدني في العمليات".

ولفت إلى أن السلطات في طرابلس تقوم بتحشيد الميليشيات والمرتزقة مقابل المال، "لكننا جيش محترف مهني نعمل من أجل حماية الشعب الليبي".