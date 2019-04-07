“غاموندي: ” هذه فرصتنا التاريخية لإسعاد جمهور الحسنية

دخل فريق حسنية أكادير لكرة القدم،صباح اليوم السبت، الحصة التدريبية الأخيرة له قبل المواجهة المصيرية والتاريخية التي ستجمعه بضيفه المصري نادي الزمالك، برسم ذهاب دور ربع نهائي كأس الإتحاد الإفريقي.

هذا وسبق هذه الحصة التدريبية، التي حضرها رئيس الفريق، تنظيم الندوة الصحفية لنادي حسنية أكادير، بحضور المدربه ميغيل غاموندي والحارس عبد الرحمان الحواصلي، اللذان تحدثا عن حيثيات المباراة الهامة التي يخوضها الفريق السوسي.

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وقال غاموندي مدرب الحسنية :”طموح الفريق السوسي لن يقف فقط عند هذا الحد، بل سنعمل جاهدين على تقديم الأفضل أمام الزمالك المصري، لأن الحسنية تتوفر على عناصر ومجموعة متكاملة، تتكون من لاعبين متمرسين يقاتلون من أجل القميص، ولا يستسلمون مهما كانت الظروف، ورغم بعض الغيابات”.

ومن جانبه أكد حارس الحسنية عبد الرحمان الحواصلي قائلا:” هذه فرصتنا التاريخية، واللاعبين عازمون على كتابة صفحة جديدة في تاريخ هذا النادي العريق، مشيراً إلى أنهم سيحاولون بكل عزيمة وإصرار على إسعاد وإدخال الفرحة على ساكنة سوس بصفة عامة”.

يشار أن فريقا حسنية أكادير والزمالك المصري يعانيان من مجموعة من الغيابات خلال هذه المواجهة التي ستجمعهما يوم غد الأحد بملعب أدرار الكبير بداية من الساعة الثامنة مساء.