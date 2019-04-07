آيفون آبل المقبل صغير الحجم

يعتبر حجم 5.42 أصغر الهواتف الذي يتم تصنيعه اليوم، وأكبر قليلا من هاتف آيفون أس أي، بحجم 4.87 بوصات.
أفادت تقارير أن شركة آبل تخطط لإطلاق ثلاثة أجهزة آيفون جديدة بشاشات أوليد OLED وبأحجام 5.42 و6.06 و6.67 بوصات على التوالي، في عام 2020، وذلك وفقا لمصادر من موردي مكونات الهاتف في تايوان.
ويعتبر حجم 5.42 أصغر الهواتف الذي يتم تصنيعه اليوم، وأكبر قليلا من هاتف آيفون أس أي بحجم 4.87 بوصات الذي أطلقته آبل عام 2016. في غضون ذلك، ستستمر الشركة الأمريكية هذا العام في طرح الطرز وأحجام الهواتف الثلاثة نفسها التي تم إطلاقها في عام 2018، وهي طراز ان بشاشة أوليد بحجم 5.8 بوصات و6.5 بوصات، وطراز إل سي دي بحجم 6.1 بوصات.
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