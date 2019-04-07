حفتر يزحف نحو طرابلس مسقطا اتفاق الصخيرات

تجددت المخاوف من التداعيات الخطيرة للتدهور العسكري الذي تعرفه ليبيا، والذي تسبب فيه الجنرال المتقاعد، خليفة حفتر، الرجل القوي في الجيش الليبي، الذي أمر بعملية عسكرية واسعة تهدف إلى «تحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية».

من جانبه، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، المستقر في العاصمة الليبية، بدوره، «النفير العام» لمواجهة التصعيد العسكري من جانب قوات حفتر. وهي التطورات العسكرية التي أثارت قلقا دوليا من تدهور الأوضاع العسكرية في هذا البلد العربي الذي يعيش انقسامات حادة.

كل من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والإمارات سارعت إلى التعبير عن قلقها البالغ من التصعيد العسكري في ليبيا، معتبرة أن تهديد حفتر بعمل عسكري أحادي لن يؤدي إلا إلى المجازفة بجر ليبيا نحو الفوضى.

وتعليقا على هذه التطورات الخطيرة في ليبيا، أكد تاج الدين الحسيني أن دق طبول الحرب يجعل جميع الاتفاقات المكتوبة لا قيمة لها، حيث تتغير الأوضاع بشكل قد يثير الصدمة بالنسبة إلى جميع الأطراف في منطقة حساسة كشمال غرب إفريقيا، والتي ظلت إلى وقت قريب هادئة، في إشارة إلى التحولات الساخنة التي تعرفها ليبيا والجزائر، وهما الدولتان المركزيتان في المنطقة.

ووصف المحلل السياسي خطورة الأحداث بـ«الجدية» لعدة أسباب؛ منها، بعثرة السلاح بعد انهيار نظام القذافي، وانتشار مظاهر من الفوضى لم يسبق لها مثيل. وحسب الحسيني، فقد بدا واضحا أن هذا البلد انقسم إلى جماعات عسكرية، رغم كل محاولات التهدئة وإيجاد حل سياسي، سواء تلك التي بذلت في إطار اتفاق الصخيرات الذي أصبح متجاوزا، أو من خلال المحاولات المتعددة للأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص، لتقريب وجهات النظر، وهي المحاولات التي لم يحالفها النجاح.