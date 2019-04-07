تمكن فريق برشلونة من الابتعاد أكثر عن مطارده المباشر، أتلتيكو مدريد، وانتصر عليه بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بملعب “كامب نو” برسم الجولة 31 من الدوري الإسباني الممتاز.
وعلى الرغم من طرد مهاجم ونجم فريق أتليتيكو مدريد، دييغو كوستا، منذ الدقيقة 28، إلا أن الفريق الكتالوني لم يتمكن من الوصول لمرمى فريق العاصمة، لينتهي النصف الأول بالتعادل بدون أهداف.
في الجولة الثانية، واصل أصحاب الأرض ضغطهم الكبير على مرمى الأتليتيكو، سيطروا على الكرة بنسبة 64 %، وخلقوا العديد من الفرص الخطيرة، غير أن التسرع تارة وتماسك الدفاع المدريدي تارة أخرى حال دون توقيع هدف التقدم.
في الوقت الذي عمد فيه رجال دييغو سيميوني، إلى العودة للخلف والاعتماد على الكرات المضادة.
وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع انتهاء المباراة يالتعادل السلبي، ظهر لويس سواريز في الدقيقة 85 ووقع الهدف الأول، قبل أن يضيف ميسي ثاني الأهدف في الدقيقة 86.
لتنتهي المباراة بانتصار البارصا بهدفين، ويواصل زملاء ميسي تصدرهم لترتيب “الليغا” برصيد 73 نقطة، ويواصل الأتليتيكو أيضا مطاردته برصيد 62 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يحسم قمة “الليغا” أمام أتليتيكو مدريد ويقترب من حسم اللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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