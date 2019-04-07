متاعب AWB في تونس.. إخراج 58 مليون أورو بطريقة غير مشروعة

يواجه الفرع التونسي لمجموعة التجاري وفابنك المالية عقوبات من جانب السلطات التونسية، بعد تسجيلها «اختفاء» مبالغ كبيرة من العملة الصعبة بطرق غير مشروعة.

أسهم البنك المغربي باتت معلقة في البورصة التونسية منذ منتصف مارس الماضي، والتحقيقات جارية على قدم وساق من جانب السلطات التونسية بعد اكتشاف إخراج المؤسسة أكثر من 58 مليون أورو من العملة الصعبة بطريقة غير مشروعة، حسب ما كشفته مجلة «جون أفريك».

وتقول المجلة إن هذه العملية جرت من خلال إخراج حوالي 20 شخصا تلك الأموال من تونس، بتواطؤ من فرع البنك المغربي. من جانبها، قالت مجلة «إيكونومي إي أونتربريز» إنها اتصلت بمسؤولي المجموعة المغربية، وإنهم تحدثوا عن ممارسات غير مشروعة قام بها أفراد معزولون.