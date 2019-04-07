شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن سيطرته على كامل مطار طرابلس القديم والان مع التفاصيل
أعلنت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للجيش بالحكومة الموقتة، أن الجيش الليبي بسط سيطرته المسلحة على مطار طرابلس الدولي القديم جنوب العاصمة، على كامل مطار طرابلس الدولي الذي تم حرقه عام 2014 من قبل قوات عملية "فجر ليبيا".
وقالت شعبة الإعلام الحربي في بيان إنه "في حدث تاريخي غير مسبوق لأهل ليبيا القوات المسلحة وفي هذه اللحظة تبسط سيطرتها على كامل مطار طرابلس الدولي".
وأشارت الشعبة إلى أن "قوات الجيش تقوم بعملية تأمينه كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع حيوية أخرى داخل العاصمة في الساعات القليلة القادمة".
ومن جهة أخرى، أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسية التابعة للجيش الليبي شرقي البلاد ، بأن المنطقة الغربية منطقة عمليات عسكرية ويمنع الطيران فيها لأي طائرة حربية أو طائرة تصوير جوي.
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