شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي: لن نتخلى عن الليبيين والان نبدء بالتفاصيل
وقال سلامة، بعد لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج: "إن العمل سيتواصل لتخفيف حدة القتال ومنع التصعيد والتوصل إلى موقف دولي موحد يؤيد توجهنا نحو إحياء العملية السياسية ولم شمل كل أطراف الأزمة الليبية والتخلي عن لغة السلاح والتصعيد".
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