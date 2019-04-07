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المبعوث الأممي: لن نتخلى عن الليبيين

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أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أن الأمم المتحدة لن تترك الليبيين وحدهم، وستبقى في ليبيا للعمل باتجاه التوصل إلى حل سياسي بالتفاهم السلمي ووقف إطلاق النار بين مختلف الأطراف.

وقال سلامة، بعد لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج: "إن العمل سيتواصل لتخفيف حدة القتال ومنع التصعيد والتوصل إلى موقف دولي موحد يؤيد توجهنا نحو إحياء العملية السياسية ولم شمل كل أطراف الأزمة الليبية والتخلي عن لغة السلاح والتصعيد".

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