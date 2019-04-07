شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحبط محاولة حوثية للتقدم في عبس والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش صدت محاولة تقدمٍ فاشلة لميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، على قرية المقاطعة الواقعة جنوب شرقي مديرية حيران شمال حجة.
وسقط قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، فيما استعادت قوات الجيش عربة عسكرية، وسيارة إسعاف ومدفعا من نوع بي 10، وأسلحة خفيفة ومتوسطة.
من جهة أخرى، هاجمت طائرات تحالف دعم الشرعية باليمن تجمعات للميليشيا الانقلابية الإرهابية ودمرت عربات حوثية في مزارع الجر وقرية الحمراء جنوب شرقي مديرية حيران.
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