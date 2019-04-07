الشرطة السودانية: وفاة متظاهر متأثرا بإصابته في احتجاجات السبت

أعلن الناطق الرسمي للشرطة السودانية، اللواء هاشم علي عبدالرحيم وفاة أحد المحتجين متأثرا بإصابته خلال مظاهرات في مدينة أم درمان.

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، أكدت أن "الطبيب عبدالمعز عطا الله ارتقى شهيدا جراء إصابته بثلاث طلقات نارية في الرأس خلال احتجاجات السبت".

وأوضح ناطق باسم الشرطة السودانية أن "مضابطهم سجلت بلاغا بوفاة شخص خلال أعمال شغب في شارع الأربعين بمدينة أم درمان وإصابة محتجين وأفراد شرطة، ولم تسجل بلاغات بخسائر في الممتلكات".

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وأضاف أن "الشرطة تعاملت وفقا للقانون مع عدد من التجمعات غير المشروعة بالعاصمة وعدد من الولايات".

وأكد أن "الشرطة نشرت قواتها وفقا للخطة الاحترازية التي تم اعتمادها لمواجهة أي أعمال شغب أو اعتداء على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة قد تحدث خلال الحشد الذي دعت له جهات معارضة".

ولا يزال آلاف السودانيين معتصمين أمام القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، بعد أن وصلوها ظهر السبت، مطالبين بتنحي نظام عمر البشير.