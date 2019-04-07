عاجل.. تجدد الاشتباكات جنوب غربي طرابلس في ليبيا

أفاد مصدر عسكري ليبي في اللواء التاسع التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، بتجدد الاشتباكات في منطقة العزيزية جنوب غربي طرابلس بين قوات الجيش الوطني الليبي مع قوات تابعة لحكومة الوفاق بقيادة اللواء أسامة الجويلي، وذلك بعد سيطرة قوات الجيش على المنطقة في وقت سابق.

وأكد المصدر العسكري لوكالة أنباء، أن "الاشتباكات تجددت الآن في منطقة العزيزية بين قوات الجيش وقوات تابعة لحكومة الوفاق بقيادة اللواء أسامة الجويلي بعد أن سيطرت قوات الجيش في وقت سابق على كامل المنطقة".

وأوضح أن "قوات التابعة لحكومة الوفاق قد سيطرت الآن على جزء من منطقة العزيزية فيما تدور الاشتباكات الآن".



وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات متقطعة منذ الخميس الماضي، بعد وصول قوات الجيش الليبي لمشارف العاصمة وسيطرتها على العديد من المدن في محيط طرابلس.

وفي ليبيا عشرات المليشيات المتصارعة وحكومتان تتنازعان السلطة: الأولى حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج، والثانية حكومة موازية بقيادة عبدالله الثني في شرق البلاد يدعمها "الجيش الوطني الليبي" ويدعمها المشير خليفة حفتر.