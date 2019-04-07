شكرا لقرائتكم خامنئي: التقارب السعودي العراقي لا يعكس حقيقة موقف الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، التقارب السعودي - العراقي وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي الزائر عادل عبد المهدي.
وقال إن التقارب السعودي - العراقي لا يعكس حقيقة موقف الرياض.
هذا وحث خامنئي، عبد المهدي باتخاذ تدابير سريعة لإخراج القوات الأميركية من العراق.
وتابع "يجب التأكد من أن الأميركيين سيسحبون قواتهم من العراق بأسرع ما يمكن، لأن طردهم يصبح صعبا عندما يستمر وجودهم العسكري طويلا في أي بلد".
وبينما كان الرئيس العراقي برهم صالح، قد أكد في تصريحات له الأسبوع الماضي بأنه ليست هناك معارضة بوجود القوات أميركية في العراق، قال خامنئي أن " أميركا لا ترغب بالحكومة والبرلمان والمجموعة السياسية الحالية بالعراق ولذلك تخطط لاخراجهم من مضمار السياسة".
وكان صالح قال في مقابلة مع وكالة " أسوشيتدبرس " إن ثمة "توافقا عاما" على أن العراق بحاجة إلى تعاون مستمر مع القوات الأميركية "طالما كان الأمر ضروريا".
يشار إلى أن هناك زهاء 5200 عسكري أميركي في العراق ضمن اتفاقية أمنية أبرمت مع حكومة بغداد لتوفير الإرشاد والمساعدة والدعم للقوات العراقية التي تحارب تنظيم داعش.
وترى طهران أن الوجود العسكري الأميركي عند عتباتها في العراق يشكل تهديدا من شأنه أن يقوض نفوذها على بغداد.
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