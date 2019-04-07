شكرا لقرائتكم خبر عن "بى بى سى" البريطانية أداة الاستعمار.. لماذا تنحاز للإرهابيين فى المنطقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تنحاز شبكة "بى بى سى"، لجماعات الإسلام السياسى والإرهابيين خلال تغطيتها لأحداث الصراع فى أى بلد عربى، لذلك نجدها الآن تنحاز للإرهابيين خلال تغطيتها للأحداث فى ليبيا وتحرير الجيش الوطنى الليبى للعاصمة طرابلس من الإرهابيين.

وفى هذا السياق أكد عبد الشكور عامر، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن شبكة "بى بى سى" البريطانية هى أداة من أدوات قوى الاستعمار لتشويه وقلب الحقائق، لذلك تسعى لنشر الأكاذيب وتنحاز للإرهابيين خلال تغطيتها لأحداث ليبيا.

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وأضاف القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن شبكة "بى بى سى"، تسعى لدعم قوى التطرف فى البلدان العربية والإسلامية، من أجل خدمة مخطط بعينه وهو استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار فى المنطقة العربية، وصعود تيار الإسلام السياسى فى المنطقة.