شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح المعارضة التركية لرئاسة إسطنبول يفضح أردوغان: إلى أي مدى سنعيد الفرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح أكرم إمام أوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان الرئيس التركى، بعد محاولات الأخير التشكيك فى نتائج انتخابات المحليات التركية.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، عن مرشح حزب الشعب الجمهورى التركى المعارضة فى بلدية إسطنبول، انتقاده لدعوات حزب العدالة المتكررة إلى إعادة فرز الأصوات، قائلا: إلى أي مدى سنعيد الفرز؟ تجرى إعادة الفرز في بعض المناطق الآن لكن هل من المنطقى أن تستمر إعادة الفرز إلى أن أخسر أو يفوز الحزب الحاكم؟.

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وتابع مرشح حزب الشعب الجمهورى التركى المعارضة فى بلدية إسطنبول – بحسب الصحيفة التركية المعارضة - أنه لا يزال متقدما على منافسه بعد إعادة فرز الأصوات الباطلة في نحو نصف دوائر المدينة التى طعن حزب العدالة والتنمية في نتائجها، وأنه يتقدم بفارق 18742 صوتا على منافسه رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم بعد إعادة فرز الأصوات الباطلة في 17 دائرة من أصل 39 دائرة بإسطنبول، لافتا إلى أن الفجوة بينه وبين منافسه لن تتغير كثيرا بعد الانتهاء من عملية الفرز.