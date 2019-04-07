الاليزيه: ماكرون تباحث مع غوتيريس داعما وساطة الأمم المتحدة في ليبيا

أفاد الاليزيه ان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تباحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس وجدّد دعمه للوساطة الأممية في ليبيا، وذلك في وقت يشن المشير خليفة حفتر هجومًا على العاصمة الليبية طرابلس. وذكرت الرئاسة الفرنسيّة في بيان أنّ "الزعيمين شدّدا على أهمّية التوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة الحاليّة وفقًا للقانون الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي".
وكان اتّهم رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبيّة فايز السراج، خصمه حفتر بـ"نقض العهد" عبر شنّ هجوم على العاصمة طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق، محذّرًا من "حرب لا رابح فيها".
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