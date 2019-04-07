الاليزيه: ماكرون تباحث مع غوتيريس داعما وساطة الأمم المتحدة في ليبيا

أفاد الاليزيه ان الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ تباحث هاتفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيرس​ وجدّد دعمه للوساطة الأممية في ​ليبيا​، وذلك في وقت يشن المشير ​خليفة حفتر​ هجومًا على العاصمة الليبية ​طرابلس​. وذكرت الرئاسة الفرنسيّة في بيان أنّ "الزعيمين شدّدا على أهمّية التوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة الحاليّة وفقًا للقانون الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وكان اتّهم رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبيّة ​فايز السراج​، خصمه حفتر بـ"نقض العهد" عبر شنّ هجوم على العاصمة طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق، محذّرًا من "حرب لا رابح فيها".