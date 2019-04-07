روسيا اليوم: مقتل طبيب في احتجاجات السودان

تم تسجيل أول حالة وفاة بين المتظاهرين السودانيين، في المظاهرات التي انطلقت في العاصمة ​الخرطوم​، وأشار موقع ​روسيا اليوم​، إلى أنّ المتظاهر توفي متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال الاحتجاجات. في حين ذكرت وسائل اعلام سودانية بأن المتظاهر الذي لقي مصرعه طبيب يدعى عبد المعز عطا الله.

وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين إلى شوارع الخرطوم حيث وصل العديد منهم إلى مقر الجيش للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر ديسمبر 2018 ضد حكم الرئيس ​عمر البشير​. وأطلقت ​الشرطة السودانية​ عبوات ​الغاز​ المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين أمام ​القيادة​ العامة للجيش السوداني في قلب العاصمة الخرطوم.

واختار منظمو التظاهرات تاريخ 6 أبريل للدعوة للاحتجاجات لإحياء ذكرى انتفاضة العام 1985 التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك جعفر النميري.