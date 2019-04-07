تساءل عضو تكتل "​لبنان القوي​" ​آلان عون​ عن سبب عدم تحويل الاموال اللازمة للبلديات لكي تدفع الرواتب للموظفين، مشددا على أن هذه الأزمة تؤذي العائلات التي تعتمد على هذا الراتب.واضاف في حديث تلفزيوني: "هذه المستحقات غير خاضعة لأي استنسابية ولا ندري لماذا لم تحول حتى الساعة".

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كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: مستحقات موظفي البلديات غير خاضعة لاي استنسابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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