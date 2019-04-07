"تجمع المهنيين السودانيين" يدعو إلى تنظيم إضراب عام حتى إسقاط النظام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم (د ب أ)

دعا تجمع المهنيين السودانيين، تجمع نقابي غير رسمي، مساء السبت، إلى تنظيم إضراب عام عن العمل في القطاعات المختلفة, اعتبارا من غد الأحد وإلى حين إسقاط نظام الحكم في الخرطوم, وتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية مدنية.

ودعا تجمع المهنيين في بيان له مساء اليوم المهنيين في القطاعين الخاص والعام للدخول في إضراب عام عن العمل بدءا من الغد, وحددت قائمة شملت القطاعات الصحية والمحامين والقضاة ووكلاء النيابة والمهندسين , فضلا عن أساتذة الجامعات والمعلمين والزراعيين والبيطريين وقطاعات الإنتاج الحيواني بجانب العمال في القطاع الخاص والعام وأصحاب المركبات العامة.

وأهاب البيان بالسودانيين للاستمرار في التظاهرات والاعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش إلى حين إسقاط النظام وتسليم السلطة إلى حكومة انتقالية.

ويشهد السودان منذ ما يزيد على الشهرين سلسلة تظاهرات, تولى تجمع المهنيين السودانيين زمام الدعوة لها للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والمطالبة بإسقاط النظام.