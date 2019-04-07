ريما الجفالي...أول سائقة سباقات سعودية في بطولة F4 البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن – (بي بي سي):
تشارك اليوم أول سائقة سباقات سعودية في أول بطولة F4 بريطانية لها.
وستمثل السعودية ريما الجفالي فريق Double R Racing مع لويس فوستر وسباستيان ألفاريز.
وشاركت ريما في أول سباق لها في أكتوبر الماضي، بعد شهور قليلة من سماح السعودية للمرأة بقيادة السيارات.
وقالت ريما: "إنه لأمر عظيم أن أمثل بلدي".
وسمحت السعودية للنساء بإصدار رخص لقيادة السيارات لأول مرة في يونيو 2018.
وبعد 5 أشهر من ذلك تنافست ريما في سباق سيارات ذات السائقين والآن تقدمت إلى سباقات سيارات السائق الواحد.
وقالت ريما: "ستكون سنة صعبة في بطولة تنافسية كهذه، ولكنني مستعدة للتحدي".
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