ضبط أكبر كمية مهربة من عاج وحيد القرن منذ أعوام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت السلطات في هونغ كونغ أنها ضبطت نحو 82.5 كيلوغرام من قرون حيوان وحيد القرن بقيمة 16.5 مليون دولار محلي (2.10 مليون دولار أميركي) في أكبر حملة لها خلال خمسة أعوام، إذ تواجه هونغ كونغ زيادة في نشاط تهريب عاج السلالات المهددة بالانقراض.
وجاءت هذه الخطوة بعدما ضبطت هونغ كونغ في وقت سابق من العام 40 كيلوغراما من قرون وحيد القرن و8.3 طن من حراشف حيوان آكل النمل، وأكثر من 1000 من الأنياب العاجية.
وتعتبرهونغ كونغ واحدة من نقاط المرور الرئيسية في العالم لمهربي الحياة البرية حيث تمر عبرها مجموعة كبيرة من المواد المهربة التي تشمل زعانف أسماك القرش وأشلاء النمور وقرون وحيد القرن في الطريق إلى آسيا والبر الرئيسي للصين.
وصرّح مسؤولون بالجمارك في بيان رسمي يوم السبت أنهم فحصوا شحنة قادمة من جنوب أفريقيا ومتجهة إلى ماليزيا وكان تم الإعلان أنها شحنة "لقطع السيارات" لكن صور الأشعة السينية أثارت الريبة.
ويذكر أن معظم هذه المواد المهربة تذهب إلى قطاع الطب التقليدي الصيني، ويعتقد أن قرون وحيد القرن الثمينة على سبيل المثال تستخدم لعلاج أمراض تتراوح بين السرطان وتطهير السموم وآثار الإفراط في تناول الكحوليات.
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