مانشستر سيتي يصعد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد فريق مانشستر سيتي بطاقة تأهله لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على برايتون بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت أحداثها على استاد "ويمبلي".

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح مانشستر سيتي اللاعب غابرييل جيسوس.

ودخل سيتي مباراة ملعب ويمبلي في لندن، مرشحا فوق العادة للعبور الى نهائي المسابقة التي توج بلقبها للمرة الخامسة (الأخيرة) عام 2011. لكن حامل لقب الدوري الإنكليزي واجه فريقا اعتمد على التكتل الدفاعي وبناء الهجمات المرتدة، ما دفع لاعبي سيتي لاعتماد أكبر على التسديد البعيد.

وكانت الركنيات سمة طاغية لسيتي الذي نال تسعا منها، أولها بعد مرور 35 ثانية فقط على بداية المباراة.

لكن الفريق الشمالي لم يتأخر في تسجيل هدفه، وذلك بعدما تقدم لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين على الجهة اليمنى، ورفع كرة عرضية منخفضة ارتمى نحوها البرازيلي غابريال جيسوس وتابعها برأسه في المرمى (4).

وفي ظل الفرص القليلة في هذا الشوط، ومنها لبرايتون في الدقيقة 39 بعدما راوغ لاعبه الفرنسي أنطوني نوكاريت مواطنه الظهير الأيسر بنيامين ميندي، وسدد كرة عالية عن مرمى البرازيلي إيدرسون، برز الاحتكاك بين مدافع سيتي كايل ووكر ولاعب برايتون الإيراني علي رضا جهانبخش بعد نحو نصف ساعة من البداية.

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وتواجه اللاعبان لبعض ثوان، قبل أن يحاول المدافع الإنجليزي ضرب جهانبخش برأسه، دون أن يصيبه بشكل محكم. وطالب لاعبو برايتون بطرد لاعب سيتي، وخضعت الحادثة لتدقيق من حكام تقنية المساعدة بالفيديو "في ايه آر"، قبل أن يصدر قرار بعدم منح ووكر بطاقة حمراء.

وضغط برايتون في الشوط الثاني، لا سيما وأن محاولات سيتي لم تكن بالخطورة المعهودة في ظل بقاء المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو الذي غاب عن الفريق مؤخرا وتعافى قبيل هذه المباراة، على مقاعد البدلاء.

وكانت لبرايتون محاولة خطرة في الدقيقة 54 عندما حاول إيدرسون إبعاد كرة من ركلة ركنية، لكن رأسية الإيرلندي شاين دافي تجاوزته واتجهت صوب المرمى، لكنها أبعدت بتدخل سريع من الفرنسي إيمريك لابورت.

وحاول لاعبو سيتي التسديد البعيد نحو مرمى برايتون، لا سيما الألماني إيلكاي غوندوغان (60) وسترلينغ (63)، لكن المحاولات غالبا ما وجدت الحارس الأسترالي ماثيو راين بالمرصاد.

وواصل الحارس الدولي إنقاذ مرماه من أي فرصة لهدف ثانٍ، وآخرها في الدقيقة 90+2 عندما انطلق جيسوس بهجمة مرتدة سريعة وحول الكرة عرضية الى سترلينغ الذي سددها "على الطاير" من على حافة المنطقة.