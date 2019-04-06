شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري: هدفنا تأمين طرابلس وتحريرها من الإرهابيين والان مع التفاصيل
أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، السبت، أن هدف العملية في طرابلس ينحصر في تأمين العاصمة وتحريرها من الميليشيات الإرهابية.
وقال المسماري في مؤتمر صحفي إن هناك تدابير لحماية المدنيين وعدم استخدام القوة المفرطة في عملية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة من الميليشيات الإرهابية.
وأضاف أن "خطة الجيش الليبي لا تتعدى مكافحة الإرهاب في العاصمة طرابلس"، لافتا إلى أن قوات الجيش الليبي تواصل التقدم على 7 محاور.
وأوضح أن "القوات الجوية لم تدخل في العمليات العسكرية الجارية لتحرير طرابلس".
وتابع: "عدد ضحايا الجيش الليبي الذين سقطوا في العمليات العسكرية بلغ 14 قتيلا".
وأشار إلى أن هناك وحدات خاصة للجيش الليبي لتأمين البعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدولة، وأن
وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي على أن "أي طائرة ستستهدف قواتنا سنقوم بضربها وبضرب القاعدة التي أقلعت منها".
وخلال المؤتمر الصحفي، رحب المسماري بالموقف الروسي الداعي لإنهاء خطر الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في طرابلس.
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