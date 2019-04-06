شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني ينفذ عملية هجومية واسعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، عن تمكن قواته من تحرير وإحكام السيطرة على جبل الغنيمي في جبهة نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.

وأفاد أن قوات الجيش الوطني نفذت عملية هجومية واسعة في الميسرة من جبال البياض انتهت باستعادة السيطرة على جبل الغنيمي.

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وأشار إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، ساندت قوات الجيش بعدد من الغارات الجوية مستهدفة تجمعات وتعزيزات ميليشيا الحوثي الانقلابية، القادمة إلى مناطق المواجهات.

وأكد أن المعارك لا تزال على أشدها وتحقق قوات الجيش الوطني خلالها تقدمات متسارعة، فيما تتكبد الميليشيات الحوثية، عشرات القتلى والجرحى إضافة إلى تدمير عدد من الأسلحة والآليات القتالية.

وتخوض قوات الجيش اليمني، بمساندة من تحالف دعم الشرعية، معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي الانقلابية ضمن عملية واسعة أطلقت مؤخرا لتحرير ما تبقى من مناطق مديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.