شكرا لقرائتكم خبر عن «غوتيريش»: حل الدولتين سبيل لإحلال السلام والان نبدء بالتفاصيل
وقال في كلمة ألقاها بالجلسة الافتتاحية في المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في الأردن، أهمية تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس حل الدولتين، مشددًا على أن المجتمع الدولي مطالب بالوقوف إلى جانب الأردن لقاء ما تحمله من ضغوطات كبيرة، وقال إنه رغم الظروف الإقليمية الصعبة، إلا أن الأردن يمتلك فرصًا استثمارية كبيرة.
وأشار إلى أن الأردن يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، كما أن له مساهمة رئيسية في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وتطرق الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته إلى عدد من القضايا المرتبطة بالتغير المناخي، والتنمية المستدامة، والطاقة المتجددة، وأهمية أن تكون هذه القضايا في صدارة أولويات صناع القرار على مستوى العالم.
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