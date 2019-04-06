العراق يغلق منفذ (الشيب) مع إيران بسبب الفيضانات

في السياسة 7 أبريل,2019 نسخة للطباعة

بحث رئيس وزرائه في طهران أوجه التعاون الثنائي

بغداد ـ عواصم ـ وكالات : قالت مصادر أمنية عراقية إن العراق أغلق أمس منفذ الشيب الحدودي مع إيران أمام المسافرين والتجارة حتى إشعار آخر بينما لا تزال مياه الفيضانات تغمر قرى في جنوب إيران. ويقع منفذ الشيب في محافظة ميسان بجنوب العراق، حيث يجاور المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات في إيران. وأخلت إيران بلدات وقرى أخرى مهددة بالفيضانات بعد أن توقعت الأرصاد الجوية هطول مزيد من الأمطار على جنوب غرب ايران وذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد ضحايا الفيضانات إلى 70 قتيلا. وقال التلفزيون الرسمي إنه يجري نقل كثيرين من سكان سوسنكرد التي يبلغ عددهم نحو 50 ألف نسمة وخمس بلدات أخرى في إقليم خوزستان إلى مناطق أكثر أمانا. وأضاف التلفزيون أنه سيتم إخلاء سبع قرى تهددها الانهيارات الأرضية في إقليم لورستان المجاور.

سياسيا، وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي صباح امس إلي العاصمة الإيرانية طهران علي رأس وفد سياسي و اقتصادي رفيع المستوى، في زيارة رسميه تستغرق يومين. وذكرت وكالة “إرنا” أن زيارة عبدالمهدي لطهران تأتي تلبية لدعوة من الرئيس حسن روحاني، حيث يلتقى خلالها مع كبار المسؤولين الإيرانيين، ويزور مدينة مشهد المقدسة. وقالت الوكالة إن زيارة عبدالمهدي لطهران تعد الأولي له منذ توليه رئاسة الحكومة العراقية، و سيشارك خلالها في الاجتماع الاقتصادي المشترك الثالث بين إيران والعراق.

وكان الرئيس روحاني قد زار العراق قبل أقل من شهر و تمخضت زيارته عن التوصل إلي اتفاقيات مشتركة بين البلدين، بما فيها إلغاء رسوم سمات الدخول لرعايا البلدين، بحسب الوكالة.

وكانت صحيفة الصباح الحكومية قد ذكرت في وقت سابق امس أن “الوفد الذي سيرافق رئيس الوزراء(عادل عبدالمهدي) في زيارته لطهران يضم وزراء النفط والكهرباء والتجارة والموارد المائية والخارجية والمالية والتخطيط ومستشار الأمن الوطني، كما يضم عددا من رجال الأعمال ونواب البرلمان وشخصيات أخرى”.