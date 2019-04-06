(طوفان الكرامة) : قوات حفتر تعلن سيطرتها على مطار طرابلس

في السياسة 7 أبريل,2019 نسخة للطباعة

على وقع استهداف طائرات (الوفاق) لتحركاتها

بنغازي ـ وكالات: أفادت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لقوات حفتر بأن “الجيش الوطني الليبي” أصبح يسيطر على مطار طرابلس الدولي بشكل كامل.في وقت سيطرت فيه على عدد من المناطق غرب وجنوب العاصمة طرابلس، من بينها الزهراء والساعدية وعين زارة.

وتواصل قوات المشير حفتر عمليتها العسكرية لتحرير المدينة من المسلحين، وقد أعلنت في وقت سابق، عن وصول تعزيزات إضافية لدعم العملية العسكرية التي أطلقها، باتجاه طرابلس تحت اسم “طوفان الكرامة”.ودعت “شعبة الإعلام الحربي” سكان العاصمة طرابلس للابتعاد عن مناطق الاشتباكات.كما أعلن الجيش الليبي استعادة السيطرة على البوابة 27 في طرابلس بعد سيطرة سابقة لقوات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.وقال مصدر عسكري في الجيش الليبي الوطني إن قواته تمكنت من إعادة السيطرة على البوابة 27.

في المقابل، أعلن مكتب إعلام سلاح الجو التابع للكلية الجوية في مصراتة التابع لحكومة الوفاق الليبية، أنه استهدف عدة مواقع تابعة للجيش في مزدة وغريان ومعسكر سوق الخميس مسيحل.حيث أفادت مصادر عسكرية ليبية بأن طائرات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا شن غارات جوية على معسكر مزدة التابع لقوات المشير خليفة حفتر الذى عينه مجلس النواب المنتخب قائدا عاما للجيش الليبي، جنوب مدينة غريان الوقاعة جنوب مدينة طرابلس.

وكان مطار طرابلس شهد مساء امس الأول اشتباكات بين الطرفين، حيث أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي علي باشاغا، أن القوات الموالية لحكومته استعادت السيطرة على المطار جنوب طرابلس.وأضاف أن الاشتباكات مستمرة في منطقة قصر بن غشير بجوار المطار، في حين نفى متحدث باسم الجيش الليبي الأمر. وقالت قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر إنها دخلت الضواحي الجنوبية من العاصمة طرابلس في توغل محفوف بالمخاطر ضد الحكومة المعترف بها دوليا.

وأمر قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، يوم الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من “المليشيات” المسلحة.وطالب “حفتر” في تسجيل صوتي، سكان طرابلس “بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم”، موجهًا قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي غادر فيه أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بعد اجتماع مع حفتر في محاولة لتفادي نشوب حرب أهلية.وقال جوتيريش على تويتر “أغادر ليبيا وقلبي مثقل بالهموم وأشعر بقلق عميق. ما زلت أتعشم أن يكون من الممكن تفادي حدوث مواجهة دامية في طرابلس والمناطق المحيطة بها”.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا أعربت في بيان مشترك عن عميق قلقها بشأن تطورات الوضع في ليبيا، ودعت في بيان مشترك إلى وقف فوري “للتصعيد في ليبيا”.وأكّدت الدول الخمس في بيانها دعمها الكامل للأمم المتّحدة في إيجاد حلّ للأزمة الليبية.

ومنذ سنوات، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقوات حفتر، المدعومة من مجلس النواب المنتخب بمدينة طبرق.