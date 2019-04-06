الجيش الجزائري : موقفنا ثابت ضمن إطار الشرعية الدستورية

الجزائر ـ وكالات: جدد الجيش الجزائري تأييده التام لمطالب الشعب الجزائري المشروعة، مشددا على أن تطبيق المادة 102من الدستور المنسجم تماما معها من شأنه أن “يسمح للجزائر بتجاوز الظرف الذي تمر به بسلام ويجنبها سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول”.وشدد الجيش الجزائري، في افتتاحية العدد الأخير من مجلة “الجيش”، والتي حملت عنوان “لا صوت يعلو فوق صوت الشعب”، على أنه: “واهم من يعتقد أن مثل هكذا مخطط أو غيره سينطلي على الشعب الجزائري”. وأكد الجيش أن “موقفه حيال التطورات التي تشهدها الجزائر، سيبقى ثابتا بما أنه يندرج ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار”، بحيث “يرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و 8 و 102 من الدستور”، مثلما كان قد أكد عليه بداية الأسبوع، الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني. مشددا على أن “الحل المقترح من قبله، والقاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور يندرج “ضمن المهام التي يخولها له الدستور طبقا لمادته 28، بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من أي خطر محدق أو تهديد”.

وكان ملايين الجزائريين تظاهروا أمس الاول في العاصمة والولايات احتجاجا على ما وصفوه بـ”مواصلة بقايا النظام بقائهم في المناصب المهمة بالسلطة”.ورفع المحتجون في الجمعة السابعة الشعارات المطالبة برحيل النظام وبناء “جمهورية جديدة” بسواعد الشباب.وطالب المحتجون بمحاكمة الوزراء المتورطين بقضايا الفساد، ورجال الأعمال المقربين من السلطة.